"Крыса обрезала кабель": в Киеве попытались сорвать концерт Макса Барских

Видео: YouTube / Max Barskih

Выступление в Киеве популярного украинского певца Макса Барских, который недавно примерил необычный образ, в Международном Выставочном Центре в четверг, 29 ноября, оказалось под угрозой срыва. Вскоре после начала концерта неизвестный обрезал провод, сообщает Styler.

Так, актист начал выступление с задержкой. Но уже после первой песни начались неполадки со звуком, и после 5 минут выступления Макс покинул сцену.

"Крыса обрезала кабель", - заявил в микрофон продюсер и режиссер Алан Бадоев.

Организаторам шоу удалось через некоторое время устранить неполадку, и концерт успешно возобновился.

Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

Отмечается, что многие украинские звезды пришли поддержать артиста.

На концерте Макс представляет 5 абсолютно новых песен из будущего альбома "Семь" - они прозвучат впервые и только в рамках сегодняшнего шоу.

Так, весь lp "Семь", вобравший в себя черты танцевального сентиментализма, новое шоу Барских посвящено эстетике 80-х.

Концепт сегодняшнего концерта задуман как мультиэкранное танцевальное действие с элементами иммерсивного театра, в котором будет вовлечен и сам зритель.

Добавим, что накануне выступления Макс опубликовал в своем Instagram забавное "вдохновляющее" фото.

Фото: instagram.com/max_barskih

"Когда осознал, что до начала концерта осталось 7 часов 17 минут", - подписал артист кадр.

Как сообщалось ранее, популярный певец Макс Барских недавно представил лимитированную коллекцию, посвященную новому альбому "СЕМЬ".

Также мы сообщали о том, что в новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е.

Напомним, что недавно Макс Барских озадачил фанатов новым образом. По всей видимости от хотел воплотить легендарного вокалиста группы Queen, однако получилось не совсем то, на что он рассчитывал.

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Видео: РБК-Украина