ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Щур обрізав кабель": у Києві намагались зірвати концерт Макса Барських

STYLERПерсона    29.11.2018 - 22:37

Відео: YouTube / Max Barskih

Виступ у Києві популярного українського співака Макса Барських, який нещодавно приміряв незвичайний образ, в Міжнародному Виставковому Центрі у четвер, 29 листопада, опинився під загрозою зриву. Незабаром після початку концерту невідомий обрізав провід, повідомляє Styler.

Так, актист почав виступ із затримкою. Але вже після першої пісні почалися неполадки зі звуком, і після 5 хвилин виступу Макс покинув сцену.

"Щур обрізав кабель", - заявив у мікрофон продюсер і режисер Алан Бадоєв.

Організаторам шоу вдалося через деякий час усунути неполадку, і концерт успішно відновився.

&quot;Щур обрізав кабель&quot;: у Києві намагались зірвати концерт Макса Барських&quot;Щур обрізав кабель&quot;: у Києві намагались зірвати концерт Макса БарськихФото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Зазначається, що українські зірки прийшли підтримати артиста.

На концерті Макс представив 5 абсолютно нових пісень з майбутнього альбому "Сім" - вони прозвучали вперше і тільки в рамках сьогоднішнього шоу.

Концепт концерту був задуманий як мультиэкранне танцювальне дійство з елементами театру імерсійного театру, в якому залучений і сам глядач.

Додамо, що напередодні виступу Макс опублікував у своєму Instagram кумедне "надихаюче" фото.

&quot;Щур обрізав кабель&quot;: у Києві намагались зірвати концерт Макса БарськихФото: instagram.com/max_barskih

"Коли усвідомив, що до початку концерту залишилося 7 годині 17 хвилин", - підписав артист кадр.

Як повідомлялося раніше, популярний співак Макс Барських нещодавно представив лімітовану колекцію, присвячену новому альбому "СІМ".

Також ми повідомляли про те, що в новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-е.

Нагадаємо, що нещодавно Макс Барських спантеличив фанатів новим образом. По всій видимості від хотів втілити легендарного вокаліста групи Queen, однак вийшло не зовсім те, на що він розраховував.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

У Києві евакуйовують 37 супермаркетів "Сільпо" Винна хвороба: Елтон Джон скасував кілька концертів
Новини України КиївконцертМакс Барських
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся