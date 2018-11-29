"Щур обрізав кабель": у Києві намагались зірвати концерт Макса Барських

Відео: YouTube / Max Barskih

Виступ у Києві популярного українського співака Макса Барських, який нещодавно приміряв незвичайний образ, в Міжнародному Виставковому Центрі у четвер, 29 листопада, опинився під загрозою зриву. Незабаром після початку концерту невідомий обрізав провід, повідомляє Styler.

Так, актист почав виступ із затримкою. Але вже після першої пісні почалися неполадки зі звуком, і після 5 хвилин виступу Макс покинув сцену.

"Щур обрізав кабель", - заявив у мікрофон продюсер і режисер Алан Бадоєв.

Організаторам шоу вдалося через деякий час усунути неполадку, і концерт успішно відновився.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Зазначається, що українські зірки прийшли підтримати артиста.

На концерті Макс представив 5 абсолютно нових пісень з майбутнього альбому "Сім" - вони прозвучали вперше і тільки в рамках сьогоднішнього шоу.

Концепт концерту був задуманий як мультиэкранне танцювальне дійство з елементами театру імерсійного театру, в якому залучений і сам глядач.

Додамо, що напередодні виступу Макс опублікував у своєму Instagram кумедне "надихаюче" фото.

Фото: instagram.com/max_barskih

"Коли усвідомив, що до початку концерту залишилося 7 годині 17 хвилин", - підписав артист кадр.

Як повідомлялося раніше, популярний співак Макс Барських нещодавно представив лімітовану колекцію, присвячену новому альбому "СІМ".

Також ми повідомляли про те, що в новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-е.

Нагадаємо, що нещодавно Макс Барських спантеличив фанатів новим образом. По всій видимості від хотів втілити легендарного вокаліста групи Queen, однак вийшло не зовсім те, на що він розраховував.

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Відео: РБК-Україна