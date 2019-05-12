Кузьме Скрябину установят новый памятник: все детали (фото)

Кузьме Скрябину установят новый памятник в августе этого года
Кузьма Скрябин родился 17 августа 1968 года. В этот день, но уже в текущем году под Киевом на границе сел Святопетровское и Софиевская Борщаговка ему установят памятник. Об этом сообщил депутат Киево-Святошинского районного совета Александр Тигов в своем профиле в Facebook.
Как отмечается, скульптор Борис Данилюк несколько раз переделывал памятник.
"Друзья, Вы можете сделать сравнение и проводить определенные ассоциации между первой скульптурой и теперешнею скульптурой Кузьме Скрябину. Мы изменили выражение лица и переодели. Напоминаю, памятник будем открывать 17 августа на границе С. Святопетровское и Софиевская Борщаговка!" — отметил Тигов.
Некоторые посчитали, что, не смотря на большой вклад сил, времени и средств, памятник не похож на Кузьму:
Кузьме Скрябину поставят памятник под Киевом – фото (facebook.com/Александр Тигов)
Следует напомнить, что знаменитый украинский певец Кузьма Скрябин погиб утром 2 февраля, около 8:20. Трагедия произошла в Криворожском районе Днепропетровской области, возле села Лозоватка. Внедорожник Кузьмы Скрябина Toyota Sequoia врезался в грузовик, который перевозил молоко.
Напомним, что ранее дети трогательно исполнили песню по стихам Шевченко.
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До этого известный астролог рассказал о гибели Кузьмы Скрябина.