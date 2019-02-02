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Музыка памяти: 8 легендарных песен Кузьмы Скрябина

STYLERПерсоны    02.02.2019 - 15:55

2 февраля 2015 года в результате ДТП скончался известный украинский певец Кузьма Скрябин, который посмертно стал олицетворять дух украинского народа. В этот день все украинцы чтят память великого артиста. STYLER присоединился ко всем неравнодушным, чтобы вспомнить самые знаменитые песни Андрея Кузьменко.

Сам собі країна

Шампанські очі

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Місця щасливих людей

Просто ми

Спи собі сама

Люди, як кораблі

Мам

Следует напомнить, что 2 февраля на криворожской трассе возле села Лозоватка погиб в ДТП певец Кузьма Скрябин. В ГАИ сообщили, что музыкант перед ДТП выехал на встречную полосу. В ДТП были травмированы администратор Скрябина и экспедитор молоковоза.

В пригороде Львова на Брюховецком кладбище утром 5 февраля похоронили фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. После заупокойной литургии под многотысячные аплодисменты поклонников и друзей гроб артиста вынесли из храма Преображения, что в центре города. Тысячи львовян до утра приходили прощаться с певцом. Кое-кто стоял в очереди по несколько часов.

В августе 2018 года состоялся концерт по случаю 50-летия погибшего Андрея Кузьменко. Под огоньки фонариков более 25 тыс. меломанов исполняли популярные песни Кузьмы, а артисты, среди которых были Джамала, Дмитрий Шуров (Ріаnобой), Сергей Танчинець, Женя Галич, Арсен Мирзоян, Павел Табаков, Тина Кароль, Тоня Матвиенко, TAYANNA,Yurcash и другие, делились воспоминаниями и трогательными словам об артисте.

Видео: РБК-Украина

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