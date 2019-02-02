Музыка памяти: 8 легендарных песен Кузьмы Скрябина

2 февраля 2015 года в результате ДТП скончался известный украинский певец Кузьма Скрябин, который посмертно стал олицетворять дух украинского народа. В этот день все украинцы чтят память великого артиста. STYLER присоединился ко всем неравнодушным, чтобы вспомнить самые знаменитые песни Андрея Кузьменко.

Сам собі країна

Шампанські очі

Старі фотографії

Місця щасливих людей

Просто ми

Спи собі сама

Люди, як кораблі

Мам

Следует напомнить, что 2 февраля на криворожской трассе возле села Лозоватка погиб в ДТП певец Кузьма Скрябин. В ГАИ сообщили, что музыкант перед ДТП выехал на встречную полосу. В ДТП были травмированы администратор Скрябина и экспедитор молоковоза.

В пригороде Львова на Брюховецком кладбище утром 5 февраля похоронили фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. После заупокойной литургии под многотысячные аплодисменты поклонников и друзей гроб артиста вынесли из храма Преображения, что в центре города. Тысячи львовян до утра приходили прощаться с певцом. Кое-кто стоял в очереди по несколько часов.

В августе 2018 года состоялся концерт по случаю 50-летия погибшего Андрея Кузьменко. Под огоньки фонариков более 25 тыс. меломанов исполняли популярные песни Кузьмы, а артисты, среди которых были Джамала, Дмитрий Шуров (Ріаnобой), Сергей Танчинець, Женя Галич, Арсен Мирзоян, Павел Табаков, Тина Кароль, Тоня Матвиенко, TAYANNA,Yurcash и другие, делились воспоминаниями и трогательными словам об артисте.

Видео: РБК-Украина