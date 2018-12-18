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Квентин Тарантино стал жертвой ограбления

STYLERПерсона    18.12.2018 - 16:31
Квентин Тарантино стал жертвой ограбления
Коллаж РБК-Украина

Режиссер находился дома во время ограбления, однако не смог остановить злоумышленников

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино, который недавно в возрасте 55 лет впервые женился, стал жертвой грабителей, которые незаметно проникли ночью в его дом. Об этом сообщает информационный портал Tmz.

Cообщается, что дом голливудского режиссера в Лос-Анджелесе ограбили двое неизвестных мужчин, которые проникли в помещение через окно в позднее время суток. 

Квентин Тарантино стал жертвой ограбленияФото: Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"

Тарантино среагировал на посторонние шумы и хотел остановить злоумышленников, однако тем удалось сбежать и вынести из дома режиссера ювелирные украшения.

На данный момент полиция города проверяет камеры наблюдения рядом с местом жительства Тарантино. Правоохранители утверждают, что записи могут помочь установить личности преступников.

Напомним, что Квентин Тарантино оправдал изнасилование 13-летней. Журналисты вспомнили об инциденте 15-летней давности.

Мы писали, что 55-летний Квентин Тарантино впервые женился. Известно, что режиссер и Даниэла Пик познакомились 9 лет назад во время съемок легендарного фильма "Бесславные ублюдки". 

 

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