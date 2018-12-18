Квентін Тарантіно став жертвою пограбування

Колаж РБК-Україна

Режисер перебував вдома під час пограбування, однак не зміг зупинити зловмисників

Знаменитий режисер Квентін Тарантіно, який нещодавно у віці 55 років вперше одружився, став жертвою грабіжників, які непомітно проникли вночі в його будинок. Про це повідомляє інформаційний портал Tmz.

Повідомляється, що будинок голлівудського режисера в Лос-Анджелесі пограбували двоє невідомих чоловіків, які проникли в приміщення через вікно в пізній час доби.

Фото: Кадр з фільму "Мерзенна вісімка"

Тарантіно зреагував на сторонні шуми і хотів зупинити зловмисників, проте їм вдалося втекти і винести з будинку режисера ювелірні прикраси.

На даний момент поліція міста перевіряє камери спостереження поряд з місцем проживання Тарантіно. Правоохоронці стверджують, що записи можуть допомогти встановити особи злочинців.

Нагадаємо, що Квентін Тарантіно виправдав зґвалтування 13-річної. Журналісти згадали про інцидент 15-річної давності.

Ми писали, що 55-річний Квентін Тарантіно вперше одружився. Відомо, що режисер і Даніела Пік познайомилися 9 років тому під час зйомок легендарного фільму "Безславні виродки".