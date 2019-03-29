Легенда КВН перенес операцию на сердце: что известно о состоянии артиста

Юлий Гусман, легендарный игрок и многолетний судья КВН, перенес операцию на сердце в одной из московских клиник. Об этом сообщают росСМИ.

75-летний юморист обратился к медикам, чтобы провести плановую процедуру "чистки сосудов".

Сообщается, что здоровью артиста и режиссера ничего не угрожает. После чистки сосудов сердца Гусман прошел реабилитацию, выписался из клиники и снова готов строго судить КВНщиков.

Юлий Гусман из КВН перенес операцию на сердце (фото: instagram.com)

Впоследствии артист дал комментарий СМИ, чтобы опровергнуть слухи о тяжести его состояния. Режиссер возмутился тому, что журналисты пишут, что он чуть ли не при смерти.

Гусман отметил, что формулировка "чистка сосудов" для него как для бывшего врача непонятна.

"Вы представляете себе картину - чистить сосуды? Ершиком или чем? Чушь это все!" - подчеркнул Юлий Гусман.

Юлий Гусман из КВН перенес операцию на сердце (Гусман в молодости, фото: instagram.com)

Ранее мы писали о том, что экс-супруг Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта после продолжительной болезни и тяжелой борьбы за жизнь, Дмитрий Ланской сделал громкое заявление, чтобы предупредить всю ложную информацию, которая в последнее время заполонила СМИ.

А также сообщали о том, что Александр Песков серьезно болен, у него обнаружили рак поджелудочной железы. Артиста в течение нескольких лет лечили от совсем другого заболевания.