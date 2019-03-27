Это вымысел: экс-супруг Началовой сделал громкое заявление

Юлия Началова умерла - бывший муж певицы сделал заявление (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Смерть Юлии Началовой породила массу фейков в СМИ

Юлия Началова умерла 16 марта в Москве после продолжительной болезни и тяжелой борьбы за жизнь, длившейся несколько дней. Бывший супруг певицы Дмитрий Ланской сделал громкое заявление, чтобы упредить всю ложную информацию, которая в последнее время заполнила СМИ. Об этом он сообщил на Telegram-канале Mash.

Экс-солист группы "Премьер-министр", с которым Юлия Началова состояла в браке с 2001 по 2004 год, обратился к журналистам и представителям СМИ с настоятельной просьбой прекратить распространение заведомо ложной информации с его именем и фотографиями, клеветнических публикаций и программ по ТВ, порочащих его честь и достоинство.

"Все обвинения в свой адрес я отрицаю. Прошло более 15 лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Ключевое слово: Личное", - заявил Ланской.

Юлия Началова умерла - бывший муж певицы сделал заявление (Дмитрий Ланской и Юлия Началова, фото: соцсети)

Дмитрий утверждает, что после развода каждый из супругов жил своей жизнью, а за прошедшие 15 лет они виделись всего 3-4 раза.

"Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это вымысел", - сказал музыкант.

Он рассказал, что через два года после их расставания Юлия счастливо вышла замуж, и родила прекрасную, здоровую дочь, что лишний раз доказывает, что музыкант никоим образом не повлиял на состояние ее здоровья.

Юлия Началова умерла - бывший муж певицы сделал заявление (Юлия Началова с дочерью Верой, фото: instagram.com/julianachalova)

"Юлия Началова действительно была уникальной певицей, достойной мирового признания. Но, к сожалению, наш шоу-бизнес не оценил это по достоинству. Почему ее клипы не показывали на музыкальных каналах? Почему ее песни не звучали в радиоэфире? Почему она не представляла Россию на "Евровидении"? Она была более чем этого достойна. Почему в таком объеме она получила внимание прессы только после смерти? Господа! Любить надо живых!" - заявил Дмитрий Ланской.

Ранее мы публиковали неизвестные факты из биографии талантливой певицы, имеющей уникальтные вокальные данные, и прославившейся благодаря песенному конкурсу "Утренняя звезда".

Также мы сообщали о том, что Юлия Началова стала девятой участницей проекта "Последний герой", которая трагически погибла в раннем возрасте. Некоторые люди считают, что существует мистика, которая отправляет в мир иной известных людей, которые были участниками шоу.