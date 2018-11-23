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А Лобода?: фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов

STYLERПерсона    23.11.2018 - 23:41
А Лобода?: фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов
Фото: коллаж РБК-Украина

Вероятная новая пассия рокера "подлила масла в огонь" своим комментарием снимка

В Интернете появились фотографии, на которых солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого недавно пресса активно "сватала" к эпатажной украинской певице Светлане Лободе, позирует с красивой брюнеткой и прижимается к ней. Кадры опубликовала сама девушка Мира Эль Исса в своем Instagram.

Как выяснилось, она является известным стилистом из Германии. 

А Лобода?: фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов

Фото: instagram.com/mira_elissa

Девушка решила "подлить масла в огонь" своим комментарием снимка. 

"Это, должно быть, любовь, получилось встать в 6:30 с постели", - написала Мира.

А Лобода?: фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов

Скрин: instagram.com/mira_elissa

Добавим, что ранее Светлана Лобода опубликовала в соцсети пост с грустными строками:

"вот и мы расстаемся с тобой 

закрывая на сердце все двери

ты становишься снова мечтой 

и моей самой главной потерей".

Как мы сообщали ранее, недавно Светлана Лобода и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн сходили на свидание в Берлине. Кроме того, украинская певица показала поклонникам фото с шоу рокера в Германии

Отметим, что Светлану Лободу и Тилля Линдеманна давно подозревают в отношениях, и также высказываются предположения, что немецкий музыкант является отцом младшей дочери Лободы. Особенно сильно эти слухи разгорелись после того, как тот сделал артистке необычный подарок.

Напомним, не так давно немецкий рокер Тилль Линдеманн рассказал, что думает о семейной жизни

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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