А Лобода?: фото соліста Rammstein із чарівною брюнеткою спантеличило фанів

Фото: колаж РБК-Україна

Ймовірна нова пасія рокера "підлила масла у вогонь" своїм коментарем знімка

В Інтернеті з'явилися фотографії, на яких соліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якого нещодавно преса активно "сватала" до епатажної української співачки Світлані Лободі, позує із чарівною брюнеткою та притискається до неї. Кадри опублікувала сама дівчина Міра Ель Ісса в своєму Instagram.

Як з'ясувалося, вона є відомим стилістом з Німеччини.

Фото: instagram.com/mira_elissa

Дівчина вирішила "підлити масла у вогонь" своїм коментарем знімка.

"Це має бути любов, вийшло встати о 6:30 з ліжка", - написала Міра.

Скрін: instagram.com/mira_elissa

Додамо, що раніше Світлана Лобода опублікувала у соцмережі пост із сумними рядками:

"от і ми розлучаємося з тобою

закриваючи на серці всі двері

ти стаєш знову мрією

і моєю найбільшою втратою".

Як ми повідомляли раніше, нещодавно Світлана Лобода і соліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн сходили на побачення в Берліні. Крім того, українська співачка показала шанувальникам фото з шоу рокера в Німеччині.

Зазначимо, що Світлану Лободу і Тілля Ліндеманна давно підозрюють у відносинах, і також висловлюються припущення, що німецький музикант є батьком молодшої доньки Лободи. Особливо сильно ці чутки розгорілися після того, як той зробив художник незвичайний подарунок.

Нагадаємо, не так давно німецька рокер Тілль Ліндеманн рассказал, що думає про сімейне життя.

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Відео: РБК-Україна