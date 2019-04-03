Лобода заплатила за свой главный хит шокирующую сумму: сколько именно

Светлана Лобода заплатила за свой хит "Твои глаза", набравший более 133 млн просмотров, и принесший исполнительнице немалые гонорары, шокирующую сумму. При чем удивляет она не своей баснословностью, а тем, что автор продал певице хит за смешные тысячу долларов. Об этом сообщают росСМИ.

Так, после концерта в 2012 году в тогда еще мирном Донецке к певице прорвался поэт и композитор-самоучка Игорь Майский. При чем за доступ к звезде Майскому пришлось побороться: в гримерку его не пустили суровые секьюрити, тогда отважный композитор подстерег Лободу под гостинницей, когда она возвращалась с концерта.

"Подождите! - отчаянно крикнул Майский. - Я написал для вас хит!"

После этого композитор отправил Светлане Лободе десяток композиций, написанных "на коленке" в каморке фитнес-клуба. Своей студии у парня нет, как впрочем и музыкального образования. В школе Игорь увлекся гитарой, учился на песнях "Сектора Газа".

Лобода купила хит Твои глаза за незначительную сумму (Светлана Лобода и Игорь Майский, фото: соцсети)

Общую сумму сделки Майский раскрывать не стал, но сообщил, что главный хит певицы ей обошелся в тысячу долларов. Светлана Лобода откладывала песню до лучших времен и выпустила ее только в 2016 году.

"Этот трек до сих пор самый популярный у Лободы. А ведь на самом деле в нем поется про мои глаза. Однажды, разглядывая мою фотографию, где я стою в шапке в центре Донецка, кто-то сказал, что самое главное в снимках - глаза! Это отложилось в подсознании, и песню я набросал всего за один вечер", - говорит Майский.

Лобода купила хит Твои глаза за незначительную сумму (скрин: YouTube/LOBODA)

К слову, недавно Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних концертов.

Напомним, недавно Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей видом певицы. Странный ракурс делает ее внешность несуразной, а улыбка выглядит нелепо из-за увеличенных губ. Отметим, что любовь Лободы к пластике довольно часто обсуждается в сети.