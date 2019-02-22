Тема номер один: Лолита снова унизила украинцев (видео)

Переехавшая в РФ певица призналась, что не слушает пропаганду на ТВ

Известная певица Лолита Милявская, которая ранее попала в скандал после высказывания про оккупированный Крым, в очередной раз унизила украинцев и поведала о якобы плохом их отношении к евреям. Об этом артистка рассказала в интервью Ирине Шихман "А поговорить?"

Милявская заявила, что в Украине национальные настроения "всегда были против "жидов"".

"Когда я была маленькая, "жиды" - тема номер один. Затем возникла другая риторика - "разом з жидами, аби проти москалів". То есть "жидовская" тема, она всегда была", - заявила Лолита.

Поэтому, по ее словам, она и поступала в Тамбов (училась в филиале Московского государственного института культуры).

Милявская рассказала, что ее отец Марк Горелик эмигрировал через "Красный крест", и его признали политэмигрантом, "хотя ничего не было... И я тогда была в 4 классе, но каждое дело было громким".

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Артистка заявила, что ее маме Алле Никифоровой один местный депутат рекомендовал сменить фамилию, мол, "запомните, она в Украине никуда не поступит. Либо меняйте фамилию, либо пусть едет в Россию. Я уехала в Тамбов, где никто не говорил слово "жид".

"Папа еврей, мама русская. Мне не нужно было менять фамилию на мамину русскую", - сказала она.

Также Лолита считает некорректным слова о том, что Украина всегда недолюбливала РФ.

"Ну говорить же обо всей Украине нельзя, так же, как и про Россию. Так можно сказать, что вся Россия пьет, а в Украине все бандеровцы. Но это далеко не так. Просто зло всегда активнее, более выпуклое. А добро всегда спокойнее - оно высказывается не так агрессивно".

Милявская уверена, что "во главе угла всегда стоят бабки", и может лет через сто историки во всем смогут разобраться.

"И я боюсь рассуждать на эти темы, и рассуждаю очень узко. Круг моих знакомых - он остался моим. Никто не стал мне говорить о вражде. Мои одноклассники, живущие во Львове, мы не потеряли связь. А есть люди, которым нужен был повод - они его нашли", - сказала она.

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Ведущая спросила Лолиту, украинцы и россияне - разный народ: "Потому что украинцы могут выходить на площади и добиваться, чтобы их услышали. А мы нет".

Певица рассказала, что муж ее матери стал участником протестов на Евромайдане "без гречки".

"Он пошел на Майдан, потому что та власть его не устраивала. Но часть людей пришла и получила гречку, часть - деньги. Но не от безысходности. Вот и поди отдели ту часть, которая действительно революционно настроена, от той, которой нечего было есть, и она пришла, чтобы получить деньги и принести домой", - сказала Лолита.

Она подчеркнула, что вообще старается не слушать то, что говорят в РФ: "И там, и здесь, у нас этим занимается телевидение. Они создают эту атмосферу. А что люди? Они сходят с ума".

"Я ничем не могу помочь, но единственное, что могу, это не разжигать этот накал. Это не то т вариант, когда - расслабься и получай удовольствие, когда тебя насилуют. Я не провоцирую ситуацию, не разжигаю эту спичку", - заключила Лолита.

Видео: YouTube / А поговорить?

Как сообщалось ранее, Лолита недавно заявила, что стала замечать негативное отношение коренных жителей Болгарии к россиянам.

Также мы писали о том, что Лолита Милявская во временно оккупированном Крыму в Ялте спела на украинском языке песню группы "Океан Эльзы" под названием "Друг".

Напомним, 23 апреля в Конотопе Сумской области сотрудники погранслужбы сняли Лолиту с поезда и отправили назад в РФ. Инцидент, судя по всему, случился из-за того, что ранее артистка посещала оккупированный РФ Крым.