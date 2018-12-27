Лолита и украинский Крым: певица с матерщиной отреагировала на скандал

Коллаж РБК-Украина

Певица объяснила значение своих слов

Российская эстрадная певица Лолита Милявская отреагировала на скандал, который разразился после ее интервью, в котором она назвала Крым частью Украины. Артистка записала небольшое видео и опубликовала его в Instagram.

Милявская утверждает, что ее фраза о Крыме была вырвана из контекста и обозвала журналиста, который это сделал, козлом. Она порекомендовала всем желающим посмотреть видеозапись всего интервью, чтобы не обвинять ее в политических высказываниях.

"Началось в колхозе утро. С утра мне позвонили мои коллеги, спасибо им за это, потому что начали переживать. Правда непонятно почему. Какой-то козел, который считает себя журналистом, выдернул одну фразу из моего интервью и решил, что я участвую в каких-то там рассуждениях на тему политических решений моей страны. Прежде чем обсуждать мое интервью, посмотрите его полностью", - сказала певица.

Она отметила, что ожидала негативной реакции на то, что назвала создателя сайта "Миротворец" нецензурным словом и рассказала, что в Крыму висят вывески на украинском языке из уважения к местным жителям оккупированного полуострова.

"Я-то думала, что скандал будет из-за того, что я назвала создателя сайта "Миротворец" п*асом, а оказывается нет. Скандал из-за того, что я, которая выросла в Крыму и чей горшок там находился, сказала, что для меня это Украина, но поблагодарила мое государство за то, что там до сих пор висят вывески на украинском языке из уважения к жителям Крыма, которые считают себя украинцами. И ничего плохого в этом нет", - отметила Милявская.

Она высказалась по поводу того, что из нее начали делать предателя и призвала всех готовиться к празднованию Нового года.

"Еще сказала, что я въезжаю в Крым по российскому паспорту как мне и велит мое государство. Теперь из меня надо делать предателя. Люди, опомнитесь! Вам делать не хер? Новый год скоро, ищите хорошие новости. Не надо из меня делать человека-предателя Родины. Интервью полностью про то, что мы никогда не будем воспринимать друг друга врагами. Мы будем пользоваться плодами друг друга и любить друг друга", подытожила артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Макаревич прокомментировал заявление Лолиты о Крыме.

А также рассказывали о том, что Лолита Милявская сделала неожиданное заявление о том, что Крым – это Украина.