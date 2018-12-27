Лоліта і український Крим: співачка з матірщиною відреагувала на скандал

Колаж РБК-Україна

Співачка пояснила значення своїх слів

Російська естрадна співачка Лоліта Мілявська відреагувала на скандал, який вибухнув після її інтерв'ю, в якому вона назвала Крим частиною України. Артистка записала невелике відео і опублікувала його в Instagram.

Вона стверджує, що її фраза про Крим була вирвана з контексту і обізвала журналіста, який це зробив, цапом. Вона порекомендувала всім бажаючим подивитися відеозапис всього інтерв'ю, щоб не звинувачувати її в політичних висловлюваннях.

"Почався в колгоспі ранок. З ранку мені подзвонили мої колеги, спасибі їм за це, тому що почали переживати. Правда незрозуміло чому. Якийсь козел, який вважає себе журналістом, висмикнув одну фразу з мого інтерв'ю і вирішив, що я беру участь в якихось там міркуваннях на тему політичних рішень моєї країни. Перш ніж обговорювати моє інтерв'ю, подивіться його повністю", - сказала співачка.

Вона зазначила, що очікувала негативної реакції на те, що назвала творця сайту "Миротворець" нецензурним словом і розповіла, що в Криму висять вивіски українською мовою з поваги до місцевих жителів окупованого півострова.

"Я-то думала, що скандал через те, що я назвала творця сайту "Миротворець" п*асом, а виявляється ні. Скандал через те, що я, яка виросла в Криму і чий горщик там перебував, сказала, що для мене це Україна, але подякувала моїй державі за то, що там досі висять вивіски українською мовою з поваги до жителів Криму, які вважають себе українцями. І нічого поганого в цьому немає", - зазначила Милявська.

Вона висловилася з приводу того, що з неї почали робити зрадника і закликала всіх готуватися до святкування Нового року.

"Ще сказала, що я в'їжджаю в Крим по російському паспорту як і велить мені моя держава. Тепер з мене треба робити зрадника. Люди, схаменіться! Вам робити не хер? Новий рік скоро, шукайте хороші новини. Не треба з мене робити людину-зрадника Батьківщини. Інтерв'ю повністю про те, що ми ніколи не будемо сприймати один одного ворогами. Ми будемо користуватися плодами один одного і любити один одного", підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Макаревич прокоментував заяву Лоліти про Крим.

А також розповідали про те, що Лоліта Мілявська зробила несподівану заяву про те, що Крим – це Україна.