 Лолита разродилась маразмом о геях в Раде (видео)

Коллаж РБК-Украина

Скандальная певица дала странное интервью украинской журналистке

Видео: YouTube/КРЮЧОК TV

Одиозная певица Лолита Милявская, которая променяла Украину на Россию, и которой запрещен въезд в нашу страну, считает, что в Верховной Раде много представителей ЛГБТ. Об этом она сказала в интервью украинской журналистке Светлане Крюковой.

В частности, скандальна артистка предположила, что народный депутат Антон Геращенко "популярен тем, что он гей".

"Ходят слухи... Мне мои друзья в Германии сказали, что он гей. И что кличка у него - Антонина. Они говорят: "О, это известная личность". Я просто не в курсе. Я свечку не держала. Может быть, это слухи и сплетни..." - сказала она.

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Когда журналистка напомнила Лолите, что Геращенко является создателем сайта "Миротворец", певица тут же заявила: "Тогда он точно гей".

"Хотя, нет. Слово "пид@рас" лучше подходит. Потому что гей - это всего лишь сексуальная окраска любого. Натурал, гей - люди сами это себе придумали. Хотя... Для меня все натуралы. И геи тоже", - сказала Лолита.

Кроме того, она допустила, что в Украине у власти "наверняка много геев".

"Я слышала о Ляшко. О нем я сужу по "95 Кварталу"... Я не знаю, кто еще. Но наверняка геев много", - сказала она.

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Пользователи сети не оценили маразм певицы.

"Слово "хабалка" у меня всегда ассоциировалось с этой певицей", - написал один юзер.

"Эта жирная прошмандовка так и не поняла, почему ее не пустили в Украину. И, похоже, не поймет", - отметил другой пользователь.

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Досталось и Крюковой.

"Журналистка неприятная, как внешне (сорри), так и в манерах. Ведет себя непрофессионально, явно пытается понравиться "звезде", заискивает. Девочка из трущоб, которая хочет приобщиться к "высокому", - написал один из комментаторов.﻿

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Ранее Лолита Милявская заявила, что Крым - это часть Украины.

Напомним, что ранее эта "хабалка", как прозвали Лолиту в сети, спела в оккупированном Крыму на украинском языке. В Ялте она спела песню группы "Океан Эльзы" под названием "Друг".