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"Крым - это Украина": Лолита сделала неожиданное заявление

STYLERПерсона    27.12.2018 - 11:30

Лолита Милявская заявила, что Крым - это часть Украины. Об этом певица рассказала в интервью "Крючок TV".

По словам Лолиты, для нее было неожиданностью то, что ей запретили въезд на территорию Украины, поскольку она не ездила вместе с президентом "воспевать оду Крыму".

Она также отметила, что является гражданкой РФ и въехала в Крым, который Россия считает своим.

"Для меня Крым в душе – это территория Украины", - заявила Лолита.

&quot;Крым - это Украина&quot;: Лолита сделала неожиданное заявлениеСкришот из видео (YouTube/Крючок.TV)

Напомним, что Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке. В Ялте она спела песню группы "Океан Эльзы" под названием "Друг".

Ранее также сообщалось, что Лолита решила увезти дочь из Украины в Россию. После того, как СБУ запретила ей въезд в Украину, в Киеве у певицы остались мама и дочь.

Мы также сообщали о том, что во время выступления на международном фестивале Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала" Лолита призналась, что скучает по Украине.

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