"Крим - це Україна": Лоліта зробила несподівану заяву

Лоліта Мілявська заявила, що Крим - це частина України. Про це співачка розповіла в інтерв'ю "Крючок TV".

За словами Лоліти, для неї було несподіванкою те, що їй заборонили в'їзд на територію України, оскільки вона не їздила разом з президентом "оспівувати оду Криму".

Вона також зазначила, що є громадянкою РФ і в'їхала в Крим, який Росія вважає своїм.

"Для мене Крим в душі – це територія України", - заявила Лоліта.

Скріншот з відео (YouTube/Крючок.TV)

Нагадаємо, що Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою. В Ялті вона заспівала пісню групи "Океан Ельзи" під назвою "Друг".

Раніше також повідомлялося, що Лоліта вирішила забрати дочку з України в Росію. Після того, як СБУ заборонила їй в'їзд в Україну, в Києві у співачки залишилися мама і дочка.

Ми також повідомляли про те, що під час виступу на міжнародному фестивалі Лайми Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала" Лоліта зізналася, що сумує за Україною.