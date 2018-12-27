Лоліта розродилася маразмом про геїв у Раді (відео)

Колаж РБК-Україна

Скандальна співачка дала дивне інтерв'ю українській журналістці

Відео: YouTube/КРЮЧОК TV

Одіозна співачка Лоліта Мілявська, яка проміняла Україну на Росію, і якій заборонено в'їзд в нашу країну, вважає, що у Верховній Раді багато представників ЛГБТ. Про це вона сказала в інтерв'ю українській журналістці Світлані Крюковій.

Зокрема, скандальна артистка припустила, що народний депутат Антон Геращенко "популярний тим, що він гей".

"Ходять чутки... Мені мої друзі в Німеччині сказали, що він гей. І що кличка у нього - Антоніна. Вони кажуть: "О, це відома особистість". Я просто не в курсі. Я свічку не тримала. Може, це чутки і плітки..." - сказала вона.

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Коли журналістка нагадала Лоліті, що Геращенко є творцем сайту "Миротворець", співачка одразу ж заявила: "Тоді він точно гей".

"Хоча, ні. Слово "під@рас" краще підходить. Тому що гей - це всього лише сексуальне забарвлення. Натурал, гей - люди самі собі придумали. Хоча... Для мене всі натурали. І геї теж", - сказала Лоліта.

Крім того, вона допустила, що в Україні при владі "напевно багато геїв".

"Я чула про Ляшка. Про нього я суджу по "95 Кварталу"... Я не знаю, хто ще. Але напевно багато геїв", - сказала вона.

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Користувачі мережі не оцінили маразм співачки.

"Слово "хабалка" у мене завжди асоціювалося з цією співачкою", - написав один юзер.

"Ця жирна прошмандовка так і не зрозуміла, чому її не пустили в Україну. І, схоже, не зрозуміє", - зазначив інший користувач.

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Дісталося і Крюковій.

"Журналістка неприємна, як зовні (соррі), так і в манерах. Веде себе непрофесійно, явно намагається сподобатися "зірці", підлещується. Дівчинка з нетрів, яка хоче долучитися до "високого", - написав один з коментаторів.

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Раніше Лоліта Мілявська заявила, що Крим - це частина України.

Нагадаємо, що раніше ця "хабалка", як прозвали Лоліту в мережі, заспівала в окупованому Криму українською мовою. У Ялті вона виконала пісню гурту "Океан Ельзи" під назвою "Друг".