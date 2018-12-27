ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Срочно к психиатру": Макаревич прокомментировал заявление Лолиты о Крыме

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 13:33
"Срочно к психиатру": Макаревич прокомментировал заявление Лолиты о Крыме
Коллаж РБК-Украина

Макаревич считает, что заявление певицы не заслуживает внимания

Певец, композитор и участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что слова Лолиты Милявской о том, что Крым - это Украина, не являются важной новостью. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Музыкант рассказал, как утром ему позвонили из информационного агенства и попросили прокомментировать высказывание Лолиты о том, что Крым - часть Украины. Поначалу певец отказывался поддерживать разговор, однако ему продолжали названивать журналисты.

"На четвёртом звонке я почувствовал, что кто-то сошёл с ума - или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма - главная новость человечества и больше говорить не о чем - срочно к психиатру", - пишет Макаревич.

&quot;Срочно к психиатру&quot;: Макаревич прокомментировал заявление Лолиты о Крыме

Скриншот поста: (facebook.com/makarevichav)

Напомним, что Лолита разродилась маразмом о геях в Раде. Скандальная артистка предположила, что народный депутат Антон Геращенко "популярен тем, что он гей".

Ранее эта "хабалка", как прозвали Лолиту в сети, спела в оккупированном Крыму на украинском языке. В Ялте она спела песню группы "Океан Эльзы" под названием "Друг".

Мы сообщали, что Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали прямо со сцены. Певица, собрав все силы дождалась начала мероприятия и вышла на сцену, чтоб лично отменить концерт. Артистка не исполнила ни одной песни — ее срочно увезли в больницу прямо со сцены.

 

Украина просит принять меры из-за поставок итальянского оборудования в Крым "Суд" в Крыму оставил под арестом еще пятерых украинских моряков
Новости Украины Крым
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь