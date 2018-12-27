"Терміново до психіатра": Макаревич прокоментував заяву Лоліти про Крим

Колаж РБК-Україна

Макаревич вважає, що заява співачки не заслуговує уваги

Співак, композитор і учасник рок-групи "Машина часу" Андрій Макаревич вважає, що слова Лоліти Мілявської про те, що Крим - це Україна, не є важливою новиною. Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Музикант розповів, як вранці йому зателефонували з інформаційного агенства і попросили прокоментувати висловлювання Лоліти про те, що Крим - це частина України. Спочатку співак відмовлявся підтримувати розмову, однак йому продовжували телефонувати журналісти.

"На четвертому дзвінку я відчув, що хтось зійшов з розуму - або я або хлопчики і дівчатка, які думають, що роблять новини. Хлопці! Якщо ви правда вважаєте, що сьогодні думка Лоліти з приводу Криму - головна новина людства і більше говорити нема про що - терміново до психіатра", - пише Макаревич.

Скріншот поста: (facebook.com/makarevichav)

Нагадаємо, що Лоліта розродилася маразмом про геїв в Раді. Скандальна артистка припустила, що народний депутат Антон Геращенко "популярний тим, що він гей".

Раніше ця "хабалка", як прозвали Лоліту в мережі, заспівала в окупованому Криму українською мовою. У Ялті вона заспівала пісню гурту "Океан Ельзи" під назвою "Друг".

Ми повідомляли, що Лоліту Мілявську екстрено госпіталізували прямо зі сцени. Співачка, зібравши всі сили дочекалася початку заходу і вийшла на сцену, щоб особисто відмінити концерт. Артистка не виконала жодної пісні — її терміново відвезли в лікарню прямо зі сцени.