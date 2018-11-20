"Боюсь пошевелиться": Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали прямо со сцены

Фото: (facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Звезда попросила прощения у поклонников за отмененный концерт

Популярная российская артистка Лолита Милявская была экстренно госпитализирована 19 ноября накануне своего выступления. Она должна была выступить в Могилеве (Беларусь), однако у нее сильно повысилось артериальное давление, что привело к ухудшению самочувствия. Об этом пишет "Мogilev News".

Певица, собрав все силы дождалась начала мероприятия и вышла на сцену, чтоб лично отменить концерт. Артистка не исполнила ни одной песни — ее срочно увезли в больницу прямо со сцены.

Очевидцы утверждают, что бригада медиков, которая прибыла по экстренному вызову пыталась понизить артериальное давление певицы, но у нее был диагностирован гипертонический криз, который сложно нормализовать.

"55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста", — сказала исполнительница перед уходом со сцены.

После госпитализации в могилевскую больницу, где врачи стабилизировали состояние артистки, певица отправилась на дальнейшее лечение в Москву.

"Мы очень бы хотели сделать перенос концерта в Могилеве, но возможно ли это - станет понятно недели через две. Если нет, деньги за билеты будут возвращены", — прокомментировал представитель певицы.

Во вторник, 20 ноября концертный директор певицы Эдуард Хруцкий также отметил, что пока исполнительнице не стало лучше.

"Мы приехали в Москву, и Лолита сразу отправилась в больницу. Думаю, ей придется провести там минимум несколько дней", — сказал он, передает "Комсомольская правда".

Напомним, что недавно Лолита Милявская призналась, что серьезно заболела.

Ранее Лолита составила необычное завещание.

Видео: (video.rbc.ua)