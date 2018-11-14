"Думала, что умру": Лолита Милявская призналась, что серьезно заболела

Коллаж РБК-Украина

Певице запретили употреблять многие продукты

Известная российская эстрадная певица с украинскими корнями Лолита Милявская сообщила, что перенесла серьезное заболевание. Об этом она рассказала в интервью для издания "СтарХит".

Лолита Милявская сообщила, что весной 2018 года она находилась на грани жизни и смерти, так как у нее очень сильно поднялось давление. Певице вызвали скорую медицинскую помощь.

"В мае впервые за всю жизнь давление скакануло так, что вызвали скорую. Сильно испугалась. Думала, что умру. Медики списали на нервы. Теперь везде вожу валокордин и валерьяну", - рассказала Милявская.

Она рассказала, что при обследовании врачи обнаружили у нее песок в почках, который и стал причиной повышенного давления.

Артистка отметила, что медики после приступа запретили употреблять ей многие продукты, а она сама решила серьезно взяться за свое здоровье.

"Я бросила пить… молоко. И от этого очень грустно. Запретил врач, объяснил, что нельзя, так как сейчас этот продукт состоит из одной химии. А ведь раньше три литра в день легко уходило. В черный список также попали говядина, магазинные яйца, кола, сладости. Сократила количество сигарет, но полностью отказаться от вредной привычки пока нет сил, хотя терапевт настаивает. Говорит, что сосуды слабые... В сухом остатке на 55 лет могу позволить себе немного спиртного, и то редко. Даже любимую жареную картошку не ем", - призналась Милявская.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Лолита Милявская составила необычное завещание.

А также писали о том, что Лолита призналась в том, что не знает, кто такой Сенцов.

Видео: РБК-Украина