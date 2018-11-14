"Думала, що помру": Лоліта Мілявська зізналася, що серйозно захворіла

Колаж РБК-Україна

Співачці заборонили вживати багато продуктів

Відома російська естрадна співачка з українським корінням Лоліта Мілявська повідомила, що перенесла серйозне захворювання. Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання "СтарХіт".

Лоліта Мілявська повідомила, що навесні 2018 року вона перебувала на межі життя і смерті, так як у неї дуже сильно піднявся тиск. Співачці викликали швидку медичну допомогу.

"У травні вперше за все життя тиск скакнув так, що викликали швидку. Сильно злякалася. Думала, що помру. Медики списали на нерви. Тепер скрізь вожу валокордин і валеріану", - розповіла Мілявська.

Вона розповіла, що при обстеженні лікарі виявили у неї пісок у нирках, який і став причиною підвищеного тиску.

Артистка наголосила, що медики після нападу заборонили вживати їй багато продуктів, а вона сама вирішила серйозно взятися за своє здоров'я.

"Я кинула пити... молоко. І від цього дуже сумно. Заборонив лікар, пояснив, що не можна, так як зараз цей продукт складається з однієї хімії. А адже раніше три літри в день легко йшло. У чорний список також потрапили яловичина, магазинні яйця, кола, солодощі. Скоротила кількість сигарет, але повністю відмовитися від шкідливої звички поки що немає сил, хоча терапевт наполягає. Каже, що судини слабкі... У сухому залишку на 55 років можу дозволити собі трохи спиртного, і то рідко. Навіть улюблену смажену картоплю не їм", - зізналася Вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Лоліта Мілявська склала незвичайний заповіт.

А також писали про те, що Лоліта зізналася в тому, що не знає, хто такий Сенцов.

Відео: РБК-Україна