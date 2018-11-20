"Боюся поворухнутися": Лоліту Мілявську екстрено госпіталізували прямо зі сцени

Фото: (facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Зірка попросила вибачення у шанувальників за скасований концерт

Популярна російська артистка Лоліта Мілявська була екстрено госпіталізована 19 листопада напередодні свого виступу. Вона повинна була виступити в Могильові (Білорусь), однак у неї сильно підвищився артеріальний тиск, що призвело до погіршення самопочуття. Про це пише "Мogilev News".

Співачка, зібравши всі сили дочекалася початку заходу і вийшла на сцену, щоб особисто відмінити концерт. Артистка не виконала жодної пісні — її терміново відвезли в лікарню прямо зі сцени.

Очевидці стверджують, що бригада медиків, яка прибула за екстреним викликом намагалася знизити артеріальний тиск співачки, але у неї було діагностовано гіпертонічний криз, який складно нормалізувати.

"55 років — це коли рок-н-рол пішов безповоротно. У мене реально підскочив тиск. Стою, боюся поворухнутися. Вибачте мене, будь ласка", — сказала виконавиця перед відходом зі сцени.

Після госпіталізації в могильовську лікарню, де медики стабілізували стан артистки, співачка вирушила на подальше лікування до Москви.

"Ми дуже б хотіли зробити перенесення концерту в Могильові, але чи можливо це, стане зрозуміло через два тижні. Якщо ні, гроші за квитки будуть повернуті", — прокоментував представник співачки.

У вівторок, 20 листопада концертний директор співачки Едуард Хруцький також зазначив, що поки виконавиці не стало краще.

"Ми приїхали до Москви, і Лоліта відразу відправилася в лікарню. Думаю, їй доведеться провести там мінімум кілька днів", — сказав він, передає "Комсомольська правда".

Нагадаємо, що нещодавно Лоліта Мілявська зізналася, що серйозно захворіла.

Раніше Лоліта склала незвичайне заповіт.

Відео: (video.rbc.ua)