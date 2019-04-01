Во Львове трагически погибла известная художница

Во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница, основательница и директор "Школы современных искусств" Оксана Бондарук.

Как сообщили в полиции, на горячую линию около 4 утра в понедельник, 1 апреля, позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил свою супругу в ванной без признаков жизни. Трагедия произошла на улице Свенцицкого во Львове.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи и патрульная полиция. Спасти 47-летнюю женщину не удалось, а ее 50-летнего мужа доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

"Предварительно установлено, что 47-летняя женщина умерла в результате отравления угарным газом. Ее 49-летний муж был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Оксана Бондарук была известна во Львове. Она основала "Школу современных искусств" для детей, была известным художником-модельером, преподавателем живописи, специалистом по дизайну.

В ее квартире была обустроена художественная студия. Накануне вечером художница купала свою собаку в ванной, где была установлена газовая колонка. Ее муж включил в кухне механическую вытяжку, которая создала обратную тягу, а продукты сгорания начало затягивать в помещение, где находилась Бондарук. Она получила смертельную дозу угарного газа. Животное, которое находилось вместе с ней в ванной – также погибло.

Оксана Бондарук погибла (facebook.com/Оксана Бондарук)

На ее странице в социальной сети Facebook львовяне скорбят и выражают соболезнования мужу и родным Оксаны Бондарук. Они отмечают, что она была светлым и прекрасным человеком, которого любили все знакомые, а также все ее ученики и воспитанники.

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