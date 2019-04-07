Любимая рядом: Лобода намекнула на отношения с женщиной

Лобода намекнула на отношения с Нателлой Крапивиной (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода намекнула на отношения со своим продюсером

Лобода намекнула на отношения с Нателлой Крапивиной, чем подогрела давно разгоревшиеся слухи. СМИ неоднократно писали о возможны отношениях, но недавним постом Светлана Лобода снова затронула этот аспект ее личной жизни. Артистка трогательно и неоднозначно призналась в любви Нателле Крапивиной в своей публикации в Instagram.

"Я счастлива, потому что у меня есть ты, мой любимый вредный маленький гений! Спасибо, что уже столько лет ты так предано отдаешься нашему общему делу! Бесконечно ценю и люблю. Будь счастлива, Натик! С Днем Рождения тебя!" – написала украинская артистка.

Лобода намекнула на отношения с Нателлой Крапивиной (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В сети по-разному оценили поздравление артистки:

И снова твоя любимая рядом.

Фу, вы что – лесбиянки???

Прогрессивное общество, однако.

Вы с Нателлой потрясающий тандем))) ждем от вас новых хитов и альбомчик!

О, ну щас начнется: "а как же Тилль? Фу, ненормальные"…

Следует отметить, что ранее в одном из интервью Лобода комментировала слухи об отношениях с Нателлой Крапивиной.

"Около трех лет назад мы познакомились с Нателлой и сначала начали дружить. Потом у нас родилась девочка, мое сокровище большое и я поняла, что ближе человека, чем Нателла, у меня нет. Я ей очень доверяю и хочу, чтобы она была крестной матерью моего ребенка. В связи с этим событием мы сроднились еще больше", - сказала Лобода.

Лобода намекнула на отношения с Нателлой Крапивиной (фото: instagram.com/natellakrapivina)

Напомним, что ранее фанаты раскритиковали внешний вид Лободы.

Также мы писали, что Лобода заплатила за свой главный хит смешную сумму.