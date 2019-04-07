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Улюблена поруч: Лобода натякнула на стосунки з жінкою

STYLERПерсони    07.04.2019 - 22:38
Улюблена поруч: Лобода натякнула на стосунки з жінкою
Лобода натякнула на відносини з Нателлою Крапівіною (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода натякнула на стосунки зі своїм продюсером

Лобода натякнула на відносини з Нателлою Крапівіною, чим підігріла давно існуючі чутки. ЗМІ неодноразово писали про можливі відносини, але недавнім постом Світлана Лобода знову торкнулася цього аспекту її особистого життя. Артистка зворушливо і неоднозначно зізналася в любові до Нателли Крапівіної у своїй публікації в Instagram.

"Я щаслива, тому що у мене є ти, мій улюблений маленький геній! Дякую, що вже стільки років ти так віддано віддаєшся нашій загальній справі! Безмежно ціную і люблю. Будь щаслива, Натік! З Днем Народження тебе!" – написала українська артистка.

Улюблена поруч: Лобода натякнула на стосунки з жінкою

Лобода натякнула на відносини з Нателлой Крапівіною (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У мережі по-різному оцінили привітання артистки:

  • І знову твоя кохана поруч.
  • Фу, ви що – лесбіянки???
  • Прогресивне суспільство, однак.
  • Ви з Нателлою приголомшливий тандем))) чекаємо від вас нових хітів і альбомчик!
  • О, ну щас почнеться: "а як же Тілль? Фу, ненормальні"...

Слід зазначити, що раніше в одному з інтерв'ю Лобода коментувала чутки про стосунки з Нателлою Крапівіною.

"Близько трьох років тому ми познайомилися з Нателлою і спочатку почали дружити. Потім у нас народилася дівчинка, мій скарб великий і я зрозуміла, що ближче, ніж Нателла, у мене немає. Я їй дуже довіряю і хочу, щоб вона була хрещеною матір'ю моєї дитини. У зв'язку з цією подією ми зріднилися ще більше", - сказала Лобода.

 

Лобода натякнула на відносини з Нателлой Крапівіною (фото: instagram.com/natellakrapivina)

Нагадаємо, що раніше фанати розкритикували зовнішній вигляд Лободи.

Також ми писали, що Лобода заплатила за свій головний хіт смішну суму.

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