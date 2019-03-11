Любит Украину: Ник Вуйчич ответил недоброжелателям

Ник Вуйчич не был в России уже более года

Ник Вуйчич опроверг слухи о том, что он является поклонником президента России Владимира Путина, распространенные в сети украинским блогером Олегом Карпюком.

Как рассказали в компании Key Strategy (официального представителя Ника Вуйчича), проповедник, мотивационный спикер, писатель, любящий муж и отец четырех детей ездил в Россию, как и в другие страны, но в последний год он там не был.

"Он путешествует по миру, вдохновляя своим примером, а также учит, как иметь веру и надежду, он посетил более 70 стран за 15 лет", - отметили в компании.

Ник Вуйчич (фото: instagram.com/nickvujicic)

В команде мотивационного спикера подчеркнули, что у Ника особенная любовь к украинскому народу и он пообещал на протяжение следующих трех лет приезжать не только в Киев, но и в другие регионы нашей страны (например, уже осенью этого года он посетит столицу, а в 2020-м приедет на три дня со всей семьей в Одессу).

"Блогер Карпюк перекрутил и исказил информацию, а также взял пост с соцсетей за 2018 год, вырвал из контекста слова и дал лживые факты. Видимо, Карпюку не нужна была правда, так как он не попросил комментарий у его представителей или самого Ника. Ник Вуйчич любит Украину и его цель прежде всего - вдохновить, научить не сдаваться, идти вперед, вставать, когда упал, и рассказать больше о своей вере и духовной борьбе", - подытожили в Key Strategy.

Ранее мы писали о том, что легендарный Ник Вуйчич признался в любви Украине.