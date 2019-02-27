Люди дер*мовые: Добкин назвал украинцев "отстоем"

Михаил Добкин (фото: УНИАН)

Добкин нелицеприятно высказался об патриотах Украины

Михаил Добкин грубо оскорбил украинских артистов, которые имеют свою ярко выраженную гражданскую позицию.

Так, комментируя скандал вокруг Нацотбора на Евровидение 2019, скандальный народный депутат в своем Twitter написал, что артисты с гражданской позицией, в частности Джамала, Павел Зибров, Антин Мухарский, Анастасия Приходько и Александр Ягольник, это - "музыкально-патриотически-свихнувшийся отстой"

"Джамала, Зибров, Мухарский, Приходько, Ягольник и прочий музыкально-патриотически-свихнувшийся отстой, после отказа ехать на Евровидение Freedom-Jazz и КAZKA, надеюсь, поняли, что они не только никакие как артисты, музыканты, продюсеры, но и люди дерьмовые?! А НТКУ - в отставку, нах*р!" - написал Добкин.

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Пользователи сети не согласны с таким мнением политика.

"Мишка, а езжай ты на Евровидение... Поставишь стол на сцене, почитаешь что-нибудь по-дебильному написанное..." - саркастично прокомментировал один юзер.

"Очень интересно слышать такие слова от человека, который стоял с "колорадской" лентой. Украину должны представлять патриоты нашей Украины, а не предатели Москвы", - написал другой.

"Допа, всем пох*й на твои музыкальные предпочтения, потому что ты сам по Стасу Михайлову и Ваенге прешься", - резюмировал третий.

Ранее мы писали о том, что Добкин обматерил известную телеведущую.

Также не так давно одиозный парламентарий выставил себя на посмешище.