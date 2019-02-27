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Люди дер*мовые: Добкин назвал украинцев "отстоем"


Добкин нелицеприятно высказался об патриотах Украины

 

Михаил Добкин грубо оскорбил украинских артистов, которые имеют свою ярко выраженную гражданскую позицию.

Так, комментируя скандал вокруг Нацотбора на Евровидение 2019, скандальный народный депутат в своем Twitter написал, что артисты с гражданской позицией, в частности Джамала, Павел Зибров, Антин Мухарский, Анастасия Приходько и Александр Ягольник, это - "музыкально-патриотически-свихнувшийся отстой"

"Джамала, Зибров, Мухарский, Приходько, Ягольник и прочий музыкально-патриотически-свихнувшийся отстой, после отказа ехать на Евровидение Freedom-Jazz и КAZKA, надеюсь, поняли, что они не только никакие как артисты, музыканты, продюсеры, но и люди дерьмовые?! А НТКУ - в отставку, нах*р!" - написал Добкин.

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Пользователи сети не согласны с таким мнением политика.

"Мишка, а езжай ты на Евровидение... Поставишь стол на сцене, почитаешь что-нибудь по-дебильному написанное..." - саркастично прокомментировал один юзер.

"Очень интересно слышать такие слова от человека, который стоял с "колорадской" лентой. Украину должны представлять патриоты нашей Украины, а не предатели Москвы", - написал другой.

"Допа, всем пох*й на твои музыкальные предпочтения, потому что ты сам по Стасу Михайлову и Ваенге прешься", - резюмировал третий.

Ранее мы писали о том, что Добкин обматерил известную телеведущую.

Также не так давно одиозный парламентарий выставил себя на посмешище.

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