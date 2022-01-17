Без макияжа и фильтров: Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд и другие звезды за 50 на честных фото

Большинство знаменитостей не делают тайны из своей бьюти-рутины, рассказывая о продуктах и процедурах, которые испытали на себе. К примеру, Милла Йовович сделала в своем блоге отдельную рубрику, которую посвятила уходу за кожей. Таким образом, мы узнали, что звезда обожает ретинол, витамин С и ночные увлажняющие маски.

Синди Кроуфорд, создавшая много лет назад личный бренд косметики Meaningful Beauty, может часами рассуждать о компонентах своих кремов и благотворном воздействии кислот. А также напоминает о защите кожи от ультрафиолета.

Дженнифер Лопес регулярно делает эфиры, где не стесняется предстать без макияжа перед публикой… Фаворит певицы – сыворотка с антиоксидантами от ее бренда JLo Beauty.

Многие другие звезды (Деми Мур, Наоми Кэмпбелл) признаются, что обожают аппаратную косметологию и не пренебрегают инъекциями красоты и подтяжками… Другие, включая Сальму Хайек и Холли Берри, твердят о первоочередной важности хорошей наследственности и банальной любви к себе.

Судя по тому, как впечатляюще выглядят наши героини, работает все. Предлагаем вдохновиться их смелыми фото.

Риз Уизерспун, 45 (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Милла Йовович, 46 (фото: instagram.com/millajovovich

Камерон Диаз, 49 ​​​​​​​(фото: instagram.com/camerondiaz)

Дженнифер Энистон, 52 (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Дженнифер Лопес, 52 (фото: instagram.com/jlo)

Синди Кроуфодр, 55 (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сальма Хайек, 55 ​​​​​​​(фото: instagram.com/salmahayek)

Холли Берри, 55 (фото: instagram.com/halleberry)

Деми Мур, 59 (фото: instagram.com/demimoore)

Джулианна Мур, 61 (фото: instagram.com/juliannemoore)