Без макіяжу і фільтрів: Дженніфер Еністон, Сінді Кроуфорд та інші зірки за 50 на чесних фото

Більшість знаменитостей не роблять таємниці зі своєї б'юті-рутини, розповідаючи про продукти і процедури, які випробували на собі. Наприклад, Мілла Йовович зробила в своєму блозі окрему рубрику, яку присвятила догляду за шкірою. Таким чином, ми дізналися, що зірка обожнює ретинол, вітамін С і нічні зволожуючі маски.

Сінді Кроуфорд, яка створила багато років тому особистий бренд косметики Meaningful Beauty, може годинами міркувати про компоненти своїх кремів і благотворний вплив кислот. А також нагадує про захист шкіри від ультрафіолету.

Дженніфер Лопес регулярно робить ефіри, де не соромиться постати без макіяжу перед публікою... Фаворит співачки-сироватка з антиоксидантами від її бренду JLo Beauty.

Багато інших зірок (Демі Мур, Наомі Кемпбелл) зізнаються, що обожнюють апаратну косметологію і не нехтують ін'єкціями краси і підтяжками... Інші, включаючи Сальму Хайек і Холлі Беррі, твердять про першочергову важливість хорошої спадковості і банальну любов до себе.

Судячи з того, як вражаюче виглядають наші героїні, працює все. Пропонуємо надихнутися їх сміливими фото.

Дженніфер Еністон, 52 (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Сінді Кроуфодр, 55 (фото: instagram.com/cindycrawford)

Мілла Йовович ,46 (фото: instagram.com/millajovovich)

Різ Уізерспун ,45 (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Сальма Хайек, 55 (фото: instagram.com/salmahayek)

Холлі Беррі, 55 (фото: instagram.com/halleberry)

Дженніфер Лопес, 52 (фото: instagram.com/jlo)

Демі Мур, 59 (фото: instagram.com/demimoore)

Джуліанна Мур, 61 (фото: instagram.com/juliannemoore)

Камерон Діаз, 49 (фото: instagram.com/camerondiaz)