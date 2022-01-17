Без макіяжу і фільтрів: Дженніфер Еністон, Сінді Кроуфорд та інші зірки за 50 на чесних фото

Показати чесне фото без макіяжу і ретуші в сучасному світі зважиться не кожна 20-річна зірка. Але багато знаменитостей за 50 готові надихати особистими прикладами, демонструючи свою зовнішність без прикрас.
Не так давно селфі без грама косметики виклала на своїй сторінці в мережі Instagram Дженніфер Еністон.
Знімок, на якому екс-дружина Бреда Пітта позує в одному рушнику, облетів мережу і зібрав масу позитивних реакцій.
Пропонуємо поглянути на інших зірок категорії 45-50, які люблять ділитися фото без косметики.
Більшість знаменитостей не роблять таємниці зі своєї б'юті-рутини, розповідаючи про продукти і процедури, які випробували на собі. Наприклад, Мілла Йовович зробила в своєму блозі окрему рубрику, яку присвятила догляду за шкірою. Таким чином, ми дізналися, що зірка обожнює ретинол, вітамін С і нічні зволожуючі маски.
Сінді Кроуфорд, яка створила багато років тому особистий бренд косметики Meaningful Beauty, може годинами міркувати про компоненти своїх кремів і благотворний вплив кислот. А також нагадує про захист шкіри від ультрафіолету.
Дженніфер Лопес регулярно робить ефіри, де не соромиться постати без макіяжу перед публікою... Фаворит співачки-сироватка з антиоксидантами від її бренду JLo Beauty.
Багато інших зірок (Демі Мур, Наомі Кемпбелл) зізнаються, що обожнюють апаратну косметологію і не нехтують ін'єкціями краси і підтяжками... Інші, включаючи Сальму Хайек і Холлі Беррі, твердять про першочергову важливість хорошої спадковості і банальну любов до себе.
Судячи з того, як вражаюче виглядають наші героїні, працює все. Пропонуємо надихнутися їх сміливими фото.
Дженніфер Еністон, 52 (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Сінді Кроуфодр, 55 (фото: instagram.com/cindycrawford)
Мілла Йовович ,46 (фото: instagram.com/millajovovich)
Різ Уізерспун ,45 (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Сальма Хайек, 55 (фото: instagram.com/salmahayek)
Дженніфер Лопес, 52 (фото: instagram.com/jlo)
Демі Мур, 59 (фото: instagram.com/demimoore)
Джуліанна Мур, 61 (фото: instagram.com/juliannemoore)
Камерон Діаз, 49 (фото: instagram.com/camerondiaz)
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