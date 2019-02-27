MARUV сказала, какое место заняла бы на Евровидении 2019

MARUV высказалась о своем месте на Евровидении 2019

MARUV считает, что если бы поехала на Евровидение в Тель-Авив, то заняла бы место не ниже пятого. Об этом эпатажная победительница Нацотбора заявила в интервью "КП в Украине".

Так, на вопрос журналиста "Как думаете, смогли бы победить на Евровидении?", певица ответила: "Не знаю".

"Но уверена, что в пятерку бы вошла", - добавила MARUV.

Также она "не уверена", что поедет поддерживать украинского конкурсанта в Тель-Авив.

MARUV (фото: vk.com/korsoonstar)

Кстати, член Международного жюри от Украины на Евровидении в 2017 году Яна Прядко рассказала о Нацотборе и "скрытых правилах" конкурса. Также она выразила мнение, что ни один артист не захочет ехать вместо MARUV в Израиль.

А вот сама MARUV очень сдержанно комментирует вариант того, что все участники Нацотбора откажутся от поездки на конкурс.

"Не считаю возможным для себя судить о том, что должны делать другие. Это только их личный выбор и их карьера", - сказала Анна Корсун (настоящее имя звезды).

Напомним, что ранее представлять Украину на международном песенном действе отказались группы Freedom-Jazz и KAZKA. Вторые, правда, не против представить нашу страну в следующем году.

Кроме того, сказали, что отвергнут предложение НОТУ, и участники группы Brunettes Shoot Blondes.

Ранее мы писали о том, что MARUV расплакалась, говоря о войне.