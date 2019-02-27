Никто не захочет ехать вместо MARUV на Евровидение - эксперт

Фото: Евровидение 2019 (eurovision.ua)

В то же время голосование Нацотбора прошло честно и открыто, подчеркивает концертный директор

Как известно, нынешний Нацотбор на Евровидение 2019 отличается множеством скандалов и громких заявлений. Так, в НОТУ заявили, что Украине может и вовсе отказаться от участия в Евровидении в этом году.

Впрочем, в каждой из стран-участников Евровидения время от времени происходят самые разные неразберихи или скандалы. Такое мнение в комментарии для Styler выразила Яна Прядко, концертный директор певицы Русланы и член Международного жюри от Украины на Евровидении в 2017 году.

"Но то, что произошло в этом году у нас, - это вообще самая абсурдная ситуация за все 16 лет участия Украины в этом конкурсе! Это превратилось в какой-то винегрет и непрофессиональный подход", - обращает внимание она.

При этом Яна Прядко не берется прогнозировать, как на это отреагирует комитет Евровидения.

"Но можно сказать точно, что Нацотбор состоялся согласно всем условиям, честно и открыто. Проголосовало жюри, проголосовали зрители", - говорит эксперт.

Фото: Яна Прядко, концертный директор и член Международного жюри от Украины на Евровидении в 2017 году (предоставлено автором)

Лично ей в этом году понравилась система голосования: с одного телефона можно было отправить только одну смс. Я специально отправляла смс два раза, и во второй раз мне пришел ответ о том, что с этого телефона уже был отправлен голос, и больше высылать нельзя, поэтому этот голос не может быть засчитан. Система работала абсолютно справедливо. А задействовать постфактум какие-то личные мнения и включать влияние на выбор людей – это категорически неправильно", - считает она.

В этом году это было просто беспрецедентно, когда телеканал просто на ходу менял и придумывал все новые и новые правила конкурса, добавляет эксперт.

"На мой взгляд, ни один адекватный профессиональный артист не согласится ехать вместо MARUV на Евровидение. Соглашаться на это – совершенно неприемлемо. Это при том, что у меня в этом году не было никакого сомнения по поводу того, как проводился отбор, ведь он был действительно честным и прозрачным. А после этого закрывать глаза на голоса людей и отменять результаты – это очень непрофессионально! Получается, люди гривной проголосовали, а канал выбор людей ставит в ноль. Когда руководству не понравился выбор людей, и поэтому решили все быстро поменять – это, мягко говоря, ужасно", - высказывает свое мнение Яна Прядко.

Мнение более ста тысяч людей против мнения пяти-десяти человек – это нонсенс, и так не должно быть, уверена она.

Тем временем известный продюсер и композитор высказал мнение о том, как можно было избежать скандала на Национальном отборе.

Также стало известно, почему Freedom Jazz отказались участвовать в Евровидении вместо MARUV.