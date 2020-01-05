Как Меган Маркл и принц Гарри провели отпуск: всплыли неожиданные подробности

Меган Маркл и принц Гарри, которые отдыхали в особняке на острове Ванкувер, как оказалось, не сами обустроили себе комфортные условия. Для этого им понадобилась помощь музыкального продюсера Дэвида Фостера, сообщает Daily Mail.

Фостер отметил в интервью: "Я был очень счастлив, что смог помочь им найти место для отдыха. Владелец позволил этому случиться через меня, и я был рад помочь".

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Кроме того, знаменитый музыкант решил поддержать пару после того, как их раскритиковали за частный самолет. "Я глубоко обеспокоен искаженными и злонамеренными сообщениями в прессе. Я испытываю чувство обязанности защищать Гарри и его семью от ненужного вторжения, которое в свое время привело к смерти Дианы", - отметил он.

По словам Фостера, он очень уважает приверженность Гарри и Меган к благотворительности и считает, что герцоги придерживаются всех необходимых правил, несмотря на чрезмерную критику.

К слову, дворец подтвердил информацию о том, что члены королевской семьи проводили отдых в Канаде перед Рождеством.

Напомним, что близкая подруга принца Чарльза американская актриса Стефани Пауэрс жестко раскритиковала Меган Маркл за то, что герцогиня превращает жизнь королевской семьи в свое собственное шоу.

Она отметила, что Меган делает все, чтобы быть звездой и всячески старается привлечь к себе внимание, но это совсем не та модель поведения, которой ей нужно придерживаться.