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Как так можно? Фаворитка отбора на Евровидение разозлила пошлыми фото

STYLERПерсоны    16.02.2019 - 13:38
Как так можно? Фаворитка отбора на Евровидение разозлила пошлыми фото
Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Maruv нарвалась на жесткую критику

Украинская певица, композитор, поэт и продюсер Анна Корсун, о которой недавно всплыл странный факт, опубликовала пошлые фото в Instagram, которые подверглись жесткой критике со стороны пользователей.

Maruv поделилась с фанатами в социальной сети провокационными снимками, на которых она позирует с девушкой в откровенных позах, из-за чего нарвалась на осуждение.

 

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Фотографии не оставили никого равнодушным. И если одни расхваливали исполнительницу за смелость, то другие критиковали за пошлость:

"Я всякого ожидала, но не этого";

"Провокаторша";

"Как так можно?";

"Вульгарно";

"Так вот, чем вы после концертов занимаетесь";

"Хватит всякую пошлую хрень постить";

"Пошлятина"

Напомним, что известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался относительно выступления MARUV. Он удивлен, почему люди считают ее фавориткой. 

Мы сообщали, что пользователи в восторге от представителей Польши на Евровидении. Группа Tulia приятно удивила украинцев.

Также мы сообщали, что в соцсетях возник спор из-за "голубей мира" на Национальном отборе на Евровидение 2019. Одной из многих, кто выразил возмущение списком финалистов конкурса оказалась заведующая отделом культуры в издании "Высокий замок" Галина Гузьо.

 

Без мяса и шоколада: MARUV рассказала, как поддерживает себя в идеальной форме Maruv, Brunettes Shoot Blondes или YUKO: кого бы вы отправили на Евровидение 2019
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