Неожиданно: как Меган Маркл будет воспитывать детей

Меган Маркл и принц Гарри о воспитании будущего ребенка (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри будут воспитывать детей основываясь на принципах добра

Меган Маркл и принц Гарри буквально через месяц-два станут родителями. Будущие родители во всеоружии готовятся к воспитанию наследников королевского престола и даже рассказали, как будут воспитывать деток. О семейных принципах герцогов Сассекских рассказала королевский инсайдер Мелани Брумли.

По словам Брумли, воспитание королевских наследников в доме Сассекских герцогов будет осуществляться на основах доброты.

"Меган имеет огромный опыт в использовании своей популярности для того, чтобы делать добро", - рассказывает Брумли.

Меган Маркл и принц Гарри о воспитании будущего ребенка (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По мнению королевского источника, дети смогут быстро найти свое место в жизни, так как их родители состоялись и нашли свою роль в жизни.

"Гарри нашел свое место в жизни. Игры Invictus имели феноменальный успех, ведь он знает, что нужно сделать, как использовать свою силу, чтобы изменить ситуацию", - считает источник.

До прихода в королевскую семью в мае 2018 года Меган Маркл заработала репутацию защитника прав и возможностей женщин, которую она перенесла в свою новую жизнь при помощи благотворительной деятельности.

Принц Гарри создал успешный международный проект – Invictus в 2014 году. Это международное спортивное мероприятие, объединяющее раненых или покалеченных военных и ветеранов со всего мира.

"Гарри и Меган, особенно Меган с ее опытом, определенно передадут этот опыт своим детям", - считает Брумли.

Напомним, что беременная Меган Маркл проболталась о поле будущего ребенка.

Кстати, мы писали, что фанатка Меган Маркл потратила 25 тысяч долларов, чтобы стать похожей на герцогиню.

Видео: РБК-Украина