Новый дизайнер: Кейт Миддлтон радикально сменила имидж (фото)

Кейт Миддлтон сменила дизайнера и существенно преобразилась, в рамках королевских традиций конечно же. Герцогиня стала отдавать предпочтение более современным платьям с популярными принтами. Ее уже не увидеть в жестких платьях-пальто, на смену которым пришел более современный, гладкий стиль. Теперь, как пишет Daily Mail, стало понятно, почему.

Как оказалось, Кейт Миддлтон по ее гардеробу тайно консультирует талантливый стилист, бывший редактор британской версии журнала Vogue аристократичная 36-летняя Вирджиния Чадвик-Хили, более известная, как Джинни. Стилист Джинни является старым другом герцогов и даже была в числе гостей на их свадьбе в Вестминстерском аббатстве в 2011 году.

"Джинни — секретное оружие Кэтрин. Она внесла большой вклад в гардероб герцогини для общественных мероприятий и помогла дать ей совершенно новое чувство уверенности", — говорит королевский источник.

Кейт Миддлтон сменила дизайнера – как изменилась внешность герцогини (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон, в свою очередь, была впечатлена произошедшим изменениям, и очень благодарна приятельнице за помощь. Издание напоминает, что обычно герцогине Кембриджской с гардеробом помогает Наташа Арчер. Но сейчас она находится в декретном отпуске.

Напомним, что Кейт Миддлтон оконфузилась во время похода к детям, которых она посетила в лондонском центре.

Ранее сообщалось о том, что Кейт хочет четвертого ребенка. В данное время герцогиня воспитывает троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.

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