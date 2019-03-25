ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не очень нравится: Лобода удивила высказыванием про украинский язык

STYLERПерсоны    25.03.2019 - 20:45
Не очень нравится: Лобода удивила высказыванием про украинский язык
Светлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

Лобода заявила, что не считает родным украинский язык

Светлана Лобода не считает украинский язык своим родным. Более того, для певицы английский "больше по душе, нежели украинский". Об этом артистка, которая перебралась в Россию, поведала в одном из интервью.

По ее словам, она не особо умеет петь на украинском. При этом Лобода говорит, что она может легко общаться на украинском языке, но ей "это не очень нравится".

А вот к украинской кухне Светлана не безразлична. Певица любит вареники с мясом на пару, сало с чесноком перемолотое (но именно то сало, которое делает ее мама).

 

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что в 2009 году Лобода ездила с концертами по Украине в поддержку "Партии регионов" и агитировала голосовать за Виктора Януковича.

Ранее мы писали о том, что выборы президента Украины 31 марта не интересуют Лободу. По крайней мере, такой вывод напрашивается с афиши ее выступлений в ближайшие дни. Так, именно на ближайшее воскресенье у Светланы запланирован концерт в Лондоне.

Кстати, не так давно коллеге Лободы по российской сцене - Ани Лорак - напомнили о ее любви к Украине. В частности, в сети вспомнили о ее патриотическом письме, написанном в 2014 году после Революции Достоинства.

Выборы президента Украины: Лобода решила не заморачиваться Уже не смешно: Лобода обнажила грудь и нарвалась на жесткую критику
Новости Украины Лобода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь