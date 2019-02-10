Очередной плевок: Лобода и Дорн "отметились" на празднике российского олигарха

Украинские звезды покорили очередной юбилей российских олигархов

Иван Дорн и Светлана Лобода выступили в России на празднике у жены сенатора Тульской области Дмитрия Савельева. Мероприятие с участием украинских артистов состоялось в элитном подмосковном поселке Барвиха в ночь на 10 февраля. Грандиозная вечеринка в честь юбилея Ольги Савельевой удивила размахом пользователей сети. Видео с мероприятия опубликовано в Instagram.

Вечеринку для Ольги Савельевой организовало одно из модных олигархических event-агенств Москвы в банкетном холле Barvikha luxury village. Праздник назвали "Цвет настроения красный"— сама именинница продемонстрировала за вечер пять платьев алой расцветки.

Дорн и Лобода выступили в России на празднике у олигарха (видео: instagram.com/super.ru)

Сцена была оснащена огромным экраном, на котором показывали масштабные видеоинсталляции с женой сенатора. Сама Ольга появилась на публике из огненного колеса. Угощениями на торжестве лично заведовал Аркадий Новиков, вел праздник актер Вячеслав Манучаров, а банкетный холл по всему периметру находился под бдительной охраной.

На юбилее Ольги Савельевой для гостей именинницы пели популярные артисты, среди которых были и украинские исполнители — Иван Дорн, Светлана Лобода. Отмечается, что размаха празднования совсем не скрывали. Гости юбилярши выкладывали в соцсети фото и видео, не боясь быть замеченными российскими налогоплательщиками. Кстати, многие россияне выразили под видео свое недовольство тем, как государство распоряжается налогами.

"Пока лохи воруют невест, нормальные пацаны пилят бюджет...Чисто банановая республика... Денег нет, но мы в Барвихе...", "На деньги народа", "Если провести обыск у них дома, сколько миллиардов можно найти??", "Пир воров! Чиновники обокрали всю страну и им все можно! А законы для простых смертных", "Пир во время чумы", "Да уж, просто очередной плевок", - пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/super.ru

Напомним, что Лободу заподозрили в том, что она уменьшила грудь.

Ранее Лобода показала уникальные кадры подготовки к грандиозному шоу в Москве.

К слову, Иван Дорн устроил истерику в самолете.

Видео: video.rbc.ua