Не только Огневич: украинские звезды, которые спасались от неадекватных фанатиков

Звезды привыкли находиться под пристальным вниманием общественности, а их популярность измеряется количеством поклонников, которым они всегда рады. Но не все из них миролюбивые, а многие готовы зайти слишком далеко в попытке приблизиться к кумиру.

Styler собрал истории украинских звезд, которые пострадали от своих преследователей, причем среди них были даже экс-половинки!

Злата Огневич

Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Преследователь ходил по пятам за Огневич более трех лет. Она неоднократно рассказывала о мужчине по имени Вадим Лебедь, который не давал ей проходу, угрожал, хватал за руки и пугал беззащитную звезду. Страдала не только Злата, но и ее семья. Однажды мужчина обманом удерживал в машине сестру артистки – Юлию.

Хоть она неоднократно обращалась в полицию, но ей ничем не помогли. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как певица опубликовала видео с угрозами от Лебедя в соцсети.

Через сутки мужчину задержали, а Злата выразила благодарность всем причастным к операции.

"В течение суток оперативно-следственная группа Печерского отделения полиции в г. Киеве искала человека, который угрожает мне и моей семье, и нашла! Спасибо Вам за такую скорость и серьезное отношение к ситуации", - обратилась Огневич ко всем причастным.

Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Певица также поблагодарила команду киевского Главного управления Национальной полиции, которая помогла с задержанием преследователя звезды.

"Когда мне позвонил следователь, я просто от эмоций расплакалась. Не спала всю ночь, волновалась. Он мог быть где угодно, поджидать моих родителей под подъездом, даже думать не хочу!" – рассказала о пережитых эмоциях Злата в Instagram Stories.

Слава Каминская

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Похожая история приключилась и со Славой Каминской – певицу много лет преследовал безумный фанат. Он писал ей с разных страниц в соцсетях, ездил за ней по концертам, донимал родных артистки и угрожал им расправой, однажды напал на звезду у подъезда и даже приходил под дверь ее квартиры.

Мужчина оказался психически болен, он неоднократно лечился в спецучреждении.

Христина Соловий

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Украинскую певицу и экс-подопечную Святослава Вакарчука тоже два года преследовал неадекватный мужчина. Об этом в 2020 году она решилась рассказать в Facebook.

По словам артистки, мужчина устроил ей кибепрессинг и кибербуллинг. Он осуществлял бот-атаки в соцсетях звезды, распространял в Интернете ее личные данные, блокировал продажу билетов и срывал концерты. В 2020 году мужчину взяли под стражу.

Jerry Heil

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Украинскую певицу и блогера Яну Шемаеву, более известную под псевдонимом Jerry Heil, также донимал неадекватный фанат. Свою историю девушка как-то рассказала журналистам программы "Звездный путь" на канале "Украина".

Артистка была так напугана, что ей пришлось сменить адрес и переехать на новую квартиру, чтобы обезопасить себя.

В соцсетях за певицей следил незнакомец, который пугал ее своими письмами и навязчивым вниманием. Сначала он просто рекомендовал Яне книги к прочтению, а затем вычислил, где живет певица и сфотографировал ее балкон.

Еще один поклонник творчества Jerry Heil полтора года писал ей письма с сексуальным подтекстом и охотился в соцсетях. Мужчина проживает в России и несколько раз пытался незаконно пересечь границу с Украиной, чтобы лично встретиться со своим кумиром. Яна вынуждена была приобщить к решению вопроса полицию.

Ольга Сумская

Ольга Сумская когда-то тоже пострадала от неадекватна, преследовавшего актрису. О случае из жизни она рассказала в программе "Касается каждого".

Поклонник писал ей в соцсетях, приглашал в гости, предлагал встретиться, причем называл места, в которых знаменитость часто бывает, и признавался в чувствах. Хоть мужчина был вежливым, но звезда заподозрила неладное, когда он начал писать не только ей, но и младшей дочери Сумской.

От слов мужчина перешел к действиям. Однажды он подкараулил актрису у дома, тогда она очень испугалась.

Ольга не уточняла, как же ей удалось избавиться от преследователя, но заверила, что ситуация разрешилась без последствий.

Из бывших – в преследователи

Оля Полякова

Олю Полякову преследовал и мстил бывший возлюбленный. Тогда будущая звезда была совсем юной – ей было всего 17 лет, а ее ухажер был старше девушки. Он оказался влиятельным человеком, поэтому чувствовал себя безнаказанно. После того как Полякова, не в силах терпеть побои и скандалы, ушла от абьюзера, в качестве мести, он сжег квартиру артистки. На мужчину открыли уголовное дело.

"Нанял каких-то своих дружбанов, и они меня поймали под клубом ночным и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Сегодня этот человек - политик. Он не известный политик, из Винницы", - рассказала Полякова в интервью Маше Ефросининой.

На память об этих токсичных отношениях у артистки остался шрам, который она не может убрать до сих пор. Также из-за неоднократных побоев пострадал и слух певицы.

Гайтана

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Похожая история приключилась и с певицей Гайтаной. Она долго не могла мирно расстаться с бывшим – мужчина преследовал ее и угрожал. В итоге артистка вынуждена была нанять телохранителя.

"Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя", - написала Гайтана в Instagram.