Ляшко похвастался эксклюзивными часами: названа цена

Ляшко рассказал, сколько стоят его часы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Олег Ляшко рассказал, сколько стоят его эксклюзивные часы от украинского бренда Kleynod

Олег Ляшко рассказал, сколько стоят его часы от известного отечественного бренда "Kleynod" прямо в эфире политического ток-шоу. Похожие часы как у кандидата в президенты Украины стоят на официальном сайте Kleynod - 13 740 грн, а со скидкой - 10 992 грн. Также политик признался, что нередко дарит часы этого бренда другим людям.

Олег Ляшко рассказал, сколько стоят его часы (скриншот из видео)

Журналисты телеканала NewsOne в эфире политического ток-шоу спросили, сколько стоят часы нардепа. Он ответил, что его часы сделаны "отличной украинской компанией "Kleynod".

"Это персональные часы Ляшко. Некоторым людям везет, и я им дарю такие часы, чтобы они им 100 лет жизни натикали. Недавно подарил нашим спасателям", - рассказал глава РПЛ.

После повторного вопроса ведущей, Олег Ляшко сказал: "Я думаю, они бесценны, потому что это часы Ляшко".

К слову, следует отметить, что похожие часы стоят на сайте Kleynod - 13 740 грн, а со скидкой - 10 992 грн.

Похожая модель часов Kleynod (скриншот)

Олег Ляшко рассказал, сколько стоят его часы (видео: youtube.com/NewsOne)

Напомним, что эксперт прокомментировал планы Ляшко добиться ареста счетов Коболева.

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