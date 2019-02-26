У кого в Раде зарплата больше: названы цифры

Фото: коллаж РБК-Украина

Сколько получили нардепы за январь

Первое место в рейтинге самых высоких зарплат среди глав фракций и депутатских групп в украинском парламенте за январь разделили нардеп, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Об этом указывают данные аппарата ВРУ, передают "Українські Новини".

В прошлом месяце эти нардепы заработали по 37 тысяч гривенй.

Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк заработал в январе чуть меньще - 33 600 гривен. На тысячу гривен меньше получил за прошлый месяц депутат Вадим Новинский из фракции "Оппоблока". Юлия Тимошенко заработала 30 400 гривен.

Доход сопредседателей депутатской группы "Партия "Видродження"" Виталия Хомутынника и Виктора Бондара составил 27 900 и 27 200 гривен соответственно. Глава группы "Воля народа" Ярослав Москаленко получил в январе 23 200 гривен.

У представителя президента в парламенте Ирины Луценко из фракции БПП в январе зарплата составила 36 300 гривен.

Лавры первенства по зарплатам за январь среди всех нардепов разделили на шестерых - представители фракции БПП Александр Спиваковский, Николай Фролов и Владимир Арешонков - а также Татьяна Бахтеева ("Оппозиционный блок"), Иван Кириленко (фракция ВО "Батькивщина") и Виктор Развадовский из группы "Видродження" получили по 44 500 гривен каждый.

Добавим, что все депутаты получили по 35 200 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Напомним, зарплата и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Уляны Супрун за январь составила 29 416 гривен, в то время, как все ее заместители получили больше.

Как сообщалось ранее, народный депутат из фракции "Самопомич" Анна Романова блеснула в первый день открытия X сессии Верховной Рады роскошным нарядом и аксессуарами. В парламенте она красовалась в пиджаке Balmain и с сумочкой Cavalli, стоимость которых составляет около 50,7 тысяч и 9 тысяч гривен соответственно.

Также мы писали о том, что народные депутаты, владеющие квартирами и роскошными поместьями в Киеве и пригороде, ежемесячно получают 20 тысяч гривен на аренду жилья. Такую компенсацию от государства (читай - из карманов обычных граждан) получают 170 парламентариев, из которых почти 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 имеют жилье в столице или пригороде.