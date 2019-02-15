Сколько зарабатывает Супрун: сумма вас удивит

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

В январе и.о. главы Минздрава получила меньше своих подчиненных

Зарплата и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Уляны Супрун, которой ранее правительство позволило исполнять обязанности на своей должности, за январь составила 29 416 гривен, в то время, как все ее заместители получили больше. Об этом рассказали в министерстве в ответ на запрос издания "Українські Новини".

Отмечается, что заработная плата за прошлый месяц заместителей Супрун варьируется от 42 100 гривен до около 57 100 гривен, а госсекретарь Минздрава получил более 80 800 гривен.

Как следует из документа, должностной оклад Супрун составляет 13 571 гривну, плюс 814 гривен надбавки за выслугу лет, также надбавка 10 179 гривен - за интенсивность труда, еще надбавка 2 036 гривен за роботу с секретными документами, и командировочные за январь, которые составили 2 816 гривен.

Фото: ukranews.com

Зарплата замглавы Минздрава Романа Илыка составила 55 223 гривен, Павел Ковтонюк в январе получил 54 909 гривен, Александр Линчевский - 42 100 гривен, Ольга Стефанишина заработала 57 116 гривен, а труд госсекретаря Артема Янчука оценили в 80 820 гривен.

Как сообщалось ранее, 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. В сети сразу же появилось множество реакций на отстранение Супрун от должности. Многие высказали ей свою активную поддержку

Также Styler публиковал материал о том, какие изменения удалось запустить Уляне Супрун.