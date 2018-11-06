Не лопнет: украинцы платят за квартиры 120 депутатов-миллионеров

Видео: YouTube / BIHUS info

Народные депутаты, владеющие квартирами и роскошными поместьями в Киеве и пригороде, ежемесячно получают 20 тысяч гривен на аренду жилья. Как говорится в сюжете программы "Наши деньги", такую компенсацию от государства (читай - из карманов обычных граждан) получают 170 парламентариев, из которых почти 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 имеют жилье в столице или пригороде.

Согласно закону, народные депутаты, которые не имеют жилья в Киеве или 30 км вокруг, имеют право на возмещение аренды. Им ежемесячно начисляют по 20 тысяч гривен. В то же время компенсацию получают и народные избранники, которые имеют недвижимость в окрестностях Киева.

В число таких входит депутат Игорь Молоток из "Воли народа", который с семьей задекларировал около 20 млн грн сбережений и имение в селе Романков под Киевом (кстати, меньше, чем в 30 км от ВРУ). Кроме того, у его жены в столице есть квартира на 150 кв. м.

Скрин: YouTube / BIHUS info

Нардеп из "Народного фронта" Владимир Шкварилюк, купивший квартиру в Киеве в июле 2016 года, попросил компенсировать ему аренду жилья. Аналогичную просьбу озвучил и Дмитрий Колесников из "Оппозиционного блока", который с женой имеют 2 квартиры почти на 250 кв. м. в Киеве около здания НАБУ. Также и Евгений Геллер из партии "Видродження", который является одним из самых богатых парламентариев, обладающий имением с собственным парком в Козине.

20 тысяч гривен ежемесячно получает и владелец столичной квартиры с 57 млн ​​сбережений Аркадий Корнацкий из "Блока Петра Порошенко", и Александр Пресман, состояние семьи которого составляет почти 80 млн грн.

Не лопнет: как нардепы-миллионеры получают компенсацию на жилье (Фото: bihus.info)

Средства налогоплательщиков получает и фигурант "янтарного дела", депутат от "Народного фронта" Максим Поляков, живущий в пентхаусе на 227 кв. м. в столичном жилом комплексе "Кристалл Парк", оформленном на сестру.

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Видео: РБК-Украина