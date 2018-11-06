Не лопне: українці платять за квартири 120 депутатів-мільйонерів

Відео: YouTube / BIHUS info

Народні депутати, які володіють квартирами та розкішними маєтками в Києві та передмісті, щомісяця отримують 20 тисяч гривень на оренду житла. Як йдеться у сюжеті програми "Наші гроші", таку компенсацію від держави (читай - з кишень звичайних громадян) отримують 170 парламентарів, з яких майже 120 задекларували мільйони заощаджень, а мінімум 25 мають житло в столиці чи передмісті.

Згідно із законом, народні депутати, які не мають житла у Київі або 30 км навколо, мають право на відшкодування оренди. Їм щомісяця нараховують по 20 тисяч гривень. У той же час компенсацію отримують і народні обранці, які мають нерухомість в околицях Києва.

У число таких входить депутат Ігор Молоток з "Волі народу", який з сім'єю задекларував близько 20 млн грн заощаджень і маєток в селі Романків під Києвом (до речі, менше, ніж в 30 км від ВРУ). Крім того, у його дружини в столиці є квартира на 150 кв. м.

Скрін: YouTube / BIHUS info

Нардеп з "Народного фронту" Володимир Шкварилюк, який купив квартиру в Києві в липні 2016 року, попросив компенсувати йому оренду житла. Аналогічне прохання озвучив і Дмитро Колєсніков з "Опозиційного блоку", який з дружиною мають 2 квартири майже на 250 кв. м. в Києві біля будівлі НАБУ. Також і Євген Геллер з партії "Відродження", який є одним з найбагатших парламентаріїв, що володіє маєтком з власним парком в Козині.

20 тисяч гривень щомісяця отримує і власник столичної квартири з 57 млн заощаджень Аркадій Корнацький з "Блоку Петра Порошенко", і Олександр Пресман, статки сім'ї якого становить майже 80 млн грн.

Не лопне: як нардепи-мільйонери отримують компенсацію на житло (Фото: bihus.info)

Кошти платників податків отримує і фігурант "бурштинової справи", депутат від "Народного фронту" Максим Поляков, який живе в пентхаусі на 227 кв. м. в столичному житловому комплексі "Кристал Парк", оформленому на сестру.

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Відео: РБК-Україна