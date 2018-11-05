Размах владений поражает: журналисты показали тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия

Фото: Коллаж РБК-Украина

О существовании резиденции митрополита до сих пор почти никто не знал

Митрополит Онуфрий, которому доверяет 16% опрошенных украинцев, родился в селе Корытное в Черновицкой области, где была обнаружена его тайная резиденция. Съемки проводились с помощью квадрокоптера. Соответствующий ролик можно посмотреть на YouTube.

По словам корреспондента, практически никто не видел дом главы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия. Даже в самих Черновцах о существовании резиденции мало кому известно.

Живет митрополит в главном доме, который имеет три уровня и выполнен в европейском стиле, а рядом с ним располагается внушительных размеров двухэтажный гостевой дом. Присутствуют еще пять зданий, однако их назначение неизвестно.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

В видеоматериале указывается, что над резиденцией поработал хороший архитектор, используя для отделки дорогие материалы. К слову, охрана не пустила журналистов на территорию, поэтому съемки осуществлялись с помощью квадрокоптера.

Участок граничит с другим домовладением, на котором расположены вертолетная площадка, часовня для замаливания грехов, а также водный комплекс с бассейном. Еще здесь есть двухэтажный дом с огромной террасой и неизвестное подземное сооружение, подобное винному погребу.

Напомним, что украинцы определились с поддержкой церковных иерархов.

Мы писали, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство граждан (54%) положительно относятся к идее создания в Украине единой поместной церкви, противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, высказываются безразлично об этом - также 19%.

А также о том, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди тех респондентов, кто положительно относится к созданию Единой поместной церкви, 50% считают, что возглавить должен патриарх Филарет (УПЦ КП).

Патриарх Киевский Филарет о Киево-Печерской и Почаевской лаврах (видео: РБК-Украина)