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Розмах володінь вражає: журналісти показали таємну резиденцію глави УПЦ МП Онуфрія

STYLERЖиття    05.11.2018 - 12:57
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Про існування резиденції митрополита досі майже нікому невідомо

Митрополит Онуфрій, якому довіряє 16% опитаних українців, народився в селі Коритне у Чернівецькій області, де була виявлена його таємна резиденція. Зйомки проводилися за допомогою квадрокоптера. Відповідний ролик можна подивитися на YouTube.

За словами кореспондента, практично ніхто не бачив будинок глави Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. Навіть у самих Чернівцях про існування резиденції мало кому відомо.

Живе митрополит у головному будинку, який має три рівні і виконаний в європейському стилі, а поруч з ним розташований значних розмірів двоповерховий гостьовий будинок. Присутні ще п'ять будівель, однак їх призначення невідомо.

Розмах володінь вражає: журналісти показали таємну резиденцію глави УПЦ МП ОнуфріяСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

У відеоматеріалі вказується, що над резиденцією попрацював хороший архітектор, використовуючи для обробки дорогі матеріали. До речі, охорона не пустила журналістів на територію, тому зйомки здійснювалися за допомогою квадрокоптера.

Ділянка межує з іншим домоволодінням, на якому розташовані вертолітний майданчик, каплиця для замолювання гріхів, а також водний комплекс з басейном. Тут теж є двоповерховий будинок з величезною терасою і невідома підземна споруда, подібна до винного погребу.

Нагадаємо, що українці визначилися з підтримкою церковних ієрархів.

Ми писали, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість громадян (54%) позитивно ставляться до ідеї створення в Україні єдиної помісної церкви, протилежної думки дотримуються 19% респондентів, висловлюються байдуже про це - також 19%.

А також про те, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед тих респондентів, хто позитивно ставиться до створення Єдиної помісної церкви, 50% вважають, що очолити повинен патріарх Філарет (УПЦ КП).

Патріарх Київський Філарет про Києво-Печерській і Почаївській лаврах (відео: РБК-Україна)

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