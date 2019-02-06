Скромность и нищета: нардепы похвастались дорогими прикидами в Раде (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Депутаты Виктория Сюмар, Анна Романова и Валерия Заружко показались в парламенте на X сессии с модными дорогими брендами

Народный депутат из фракции "Самопомич" Анна Романова блеснула в первый день открытия X сессии Верховной Рады роскошным нарядом и аксессуарами. В парламенте она красовалась в пиджаке Balmain и с сумочкой Cavalli. Как отмечает Анна Стешенко на своей странице в Facebook, их стоимость составляет около 50,7 тысяч и 9 тысяч гривен соответственно.

Также она опубликовала в сети фото-доказательства.

"На лицо, скажем прямо, "скромность и нищета" нашей парламентской оппозиции", - подписала Стешенко снимки.

Фото: Анна Романова (facebook.com/annasteshenko)

Также она напомнила, что перед тем, как попасть в парламентские стены, Романова занимала должность заместителя мэра города Чернигова.

"Однако, как она сама рассказывала в сети, вынуждена была покинуть это место работы, из-за разницы во взглядах со своим руководителем", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/annasteshenko

Кроме нардепа Романовой, в Раде на этой сессии заметили главу парламентского комитета по вопросам свободы слова, депутата фракции "Народный фронт" Викторию Сюмар с сумочкой Furla за 11 200 гривен. Об этом сообщает LB.ua.

Фото: Виктория Сюмар (like.lb.ua)

Наредеп от БПП Сергей Лещенко в комментариях в Facebook с иронией спрашивает, не показывался ли еще в Раде бренд Balenciaga, а то ему, мол, надоело ждать.

Скрин комментариев: facebook.com/annasteshenko

Стоимость сумочки Сюмар составляет почти 3 "минималки" украинцев (4173 гривен).

"Главы комитетов Рады, естественно, получают больше - 18 658 грн в месяц. В принципе, да, может себе позволить. Правда, для покупки такой сумочки нужно потратить большую часть даже депутатской зарплаты", - отметила Стешенко.

Также в Раде на сессии нардеп от "Радикальной партии" Валерия Заружко показалась с сумочкой от бренда MICHAEL KORS.

Фотоколлаж: Валерия Заружко (strana.ua)

Как отмечает "Страна", сейчас модель в серебряном цвете в интернет-магазинах найти практически невозможно.

Стоимость сумочки на официальном сайте с учетом скидки сейчас можно купить за 190 долларов (около 5230 гривен).

Как сообщалось ранее, народные депутаты, владеющие квартирами и роскошными поместьями в Киеве и пригороде, ежемесячно получают 20 тысяч гривен на аренду жилья. Такую компенсацию от государства (читай - из карманов обычных граждан) получают 170 парламентариев, из которых почти 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 имеют жилье в столице или пригороде.

Также мы писали о том, что в селе Корытное в Черновицкой области была обнаружена тайная резиденция митрополита Онуфрия.

Недавно рассказывалось о том, что некоторые сотрудники Киевской таможни Государственной фискальной службы не декларируют фактическое место проживания и автомобили, на которых ездят.