Осадчая и Горбунов показали интимный поцелуй в особый день: дальше еще больше

Катя разместила новый снимок с мужем, на котором Юрий нежно и интимно целует любимую в плечико.

"Сегодня наш общий маленький юбилей – пять лет нашему браку. Юрий, спасибо, что ты у меня есть, за пять лет мы многое успели. Спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не грустно вместе и за все наши приключения, дальше еще больше! А все остальное скажу лично", - кокетливо завершила свое обращение к любимому мужу ведущая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов счастливы вместе (instagram.com/kosadcha)

Под снимком пары отметились их звездные друзья: дизайнер Лили Пустовит, ведущий Александр Педан и другие. "Какое трогательное фото! Искренние поздравления молодым супругам!" – написала Ольга Сумская.

Юрий также размесил парочку фото с любимой из семейного архива. На снимках Катя и ее муж позируют в расслабленной обстановке, а на одном из них запечатлены вместе на рабочем месте – в съемочном павильоне родного канала.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают 5-летие брака (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Нашему официальному браку - 5 лет! Невероятно! Как один день! Спасибо тебе любимая за наших деток, за наши будни и выходные! Спасибо за то, что ты у меня есть! Я люблю тебя!" – эмоционально обратился влюбленный Юрий ко второй половинке.

Как развивались отношения Осадчей и Горбунова

Стоит отметить, что Катя и Юрий долго скрывали свой роман, но поклонникам удалось вычислить парочку. Ведущие некоторое время работали вместе, прежде чем рабочие отношения переросли в личные.

Также влюбленные долго скрывали появление на свет первого общего ребенка - сына Вани, а потом прятали лицо мальчика на снимках в соцсети и лишь недавно показали его поклонникам.

А в прошлом году у пары родился второй общий ребенок - сын Даниил. В День святого Николая пара окрестила малыша в одном из киевских храмов.